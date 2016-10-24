Париж, 24 октября, 2016, 23:13 — ИА Регнум. Власти Франции 24 октября начали ликвидацию стихийного лагеря нелегальных иммигрантов «Джунгли» во французском портовом городе Кале, сообщает BFM TV.

Ян Брейгель Младший. Аллегория мира и порядка

К лагерю прибыли около 60 автобусов, которые должны развезти мигрантов в более чем 450 лагерей по всей территории Франции. В лагере «Джунгли» проживает от шести до восьми тысяч человек.

По информации BFM TV, пока эвакуация нелегалов из лагеря проходит без инцидентов. Более тысячи полицейских и жандармов задействованы для обеспечения безопасности этой операции.

Министр внутренних дел Франции Бернар Казнев ранее заявил журналистам, что ликвидация стихийного лагеря в Кале является «неизбежной», так как власти определили места для перемещения иммигрантов оттуда. Президент Франции Франсуа Олланд уже заявлял, что лагерь нелегалов в Кале будет ликвидирован до конца этого года.

Напомним, стихийный лагерь беженцев в Кале является крупнейшим перевалочным пунктом нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из Франции в Великобританию через тоннель под проливом Ла-Манш.