Лондон, 24 октября, 2016, 23:11 — ИА Регнум. «Чем ближе начало переговоров по активации 50-й статьи Лиссабонского соглашения, тем больше у международных финансистов поводов для беспокойства».

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Согласно информации, имеющейся в распоряжении испанского СМИ, «если крупнейшие банки пока только готовятся к возможному переселению за пределы Великобритании в первые месяцы следующего года, то более мелкие строят планы уйти с Альбиона еще до Рождества».

«Об этом заявил в воскресенье глава Ассоциации британских банкиров Энтони Браун, который предупредил, что «политические дебаты в данный момент уводят нашу экономику в неправильном направлении». Некоторые политики континента, в том числе президент Франции Франсуа Олланд, настаивали в последние недели на том, что если Лондон делает ставку на «жесткий brexit» в виде иммиграционного контроля, то должен остаться без доступа к единому рынку ЕС. Соединенное Королевство обязано заплатить полновесную цену за свой уход», — пишет издание.

«Браун предупредил, что создание барьеров для международной торговли и движения финансовых средств через Ла-Манш принесет ущерб всем, однако ни словом не обмолвился о вреде, который несет желание островитян перекрыть границы и не пускать иммигрантов на свою землю, — отмечает испанский портал. — А между тем известно уже, что Goldman Sachs уже наметил переезд 2000 своих сотрудников на континент. Вопрос только в том, какой из городов ЕС будет выбран. Хорошие шансы есть у Мадрида».

«Уход банков из Великобритании может обернуться потерей 70 тысяч рабочих мест только в Лондоне», — резюмирует El Economista.