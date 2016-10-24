Степанакерт, 24 октября, 2016, 23:07 — ИА Регнум. 24 октября президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игоря Попова (РФ), Пьера Андриё (Франция), Джеймса Уорлика (США), личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика и сопровождающих их лиц.

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В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и последних тенденций, сообщает пресс-служба главы Карабаха.

Президент Саакян отметил, что Азербайджан продолжает оставаться верным своей деструктивной позиции, нарушая режим прекращения огня и не отказываясь от антиармянской политики.

«Глава государства подчеркнул необходимость выработки механизмов, направленных на сохранение режима прекращения огня и выявление нарушений, назвав это одним из ключевых компонентов мирного процесса», — говорится в сообщении.

Президент Саакян также выразил признательность покидающему свой пост французскому сопредседателю Пьеру Андриё за честную и плодотворную работу, пожелав ему успехов в жизни и последующей работе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит в регион посредники начали с посещения Баку, где встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который выразил готовность провести встречу со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном. Кроме того, сопредседатели надеются, что им удастся организовать встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран в рамках саммита глав МИД стран ОБСЕ в Гамбурге 8-го или 9 декабря.

На пресс-конференции в Баку американский сопредседатель МГ Джеймс Уорлик сделал ряд заявлений, из которых азербайджанские СМИ выделили положения о необходимости возвращения территорий. Однако по словам самого Уорлика, на переговорах обсуждается весь пакет урегулирования, а не его отдельные элементы. Так были затронуты темы статуса Карабаха, возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли, и размещения миротворческих сил.

Из Степанакерта сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ прибудут в Ереван, где проведут встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном.