Санкт-Петербург, 24 октября, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Выдвижное футбольное поле 24 октября впервые заняло своё штатное место в чаше строящегося стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга. На время проведения на стадионе соревнований по другим видам спорта, а также концертов и выставок, поле будет убираться для наилучшего сохранения травяного покрова.

Gov.spb.ru Перемещение выдвижного поля

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, движение поля внутрь стадиона стартовало в 12:30, а завершилось только в 19:15.

«Тестовое перемещение осуществлялось с помощью 32-х тяговых модулей, без использования так называемой «воздушной подушки», когда система нагнетания воздуха снимает нагрузку на 396 катков, облегчает работу приводов и позволяет ускорить перемещение», — пояснили в Смольном причину длительности процедуры.

Такой режим был выбран для проверки работы всех задействованных систем и бетонной поверхности чаши стадиона. Через каждые 5−10 метров пути делались технические остановки. После окончательной настройки системы на закатку и выкатку поля потребуется всего около часа.

Комментируя сегодняшнее событие, вице-губернатор Игорь Албин вновь подтвердил, что 25 декабря общестроительная готовность стадиона будет завершена и стадион будет введен в эксплуатацию.

«Приспособление его для использования как спортивного объекта потребует дополнительных мероприятий и работ. По нашим расчетам, это примерно 2−2,5 месяца, и первая игра официально пройдет на стадионе в марте 2017 года», — сказал чиновник.

Выдвижное футбольное поле будет находиться в чаше стадиона всего 4−5 дней. Чтобы ему не повредить, пыльные и отделочные работы внутри стадиона на это время приостановлены. Затем поле вновь выдвинут за пределы чаши, где оно и перезимует. Период его расконсервации после зимы потребует около двух месяцев.

Первый тестовый матч на стадионе намечен на 20-е числа марта 2017 года.

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Напомним, что летом следующего года на стадионе пройдут матчи футбольного Кубка конфедераций, а летом 2018 года арена примет несколько матчей Чемпионата мира по футболу, включая один полуфинал.

В конце марта 2017 года Минспорта планирует провести на стадионе первый тестовый матч с присутствием болельщиков на трибунах. Участником матча должна стать сборная России по футболу. Затем ещё три матча, до начала Кубка конфедераций ФИФА, на стадионе сыграет петербургский «Зенит», для которого стадион должен стать домашним.