Санкт-Петербург, 24 октября, 2016, 22:53 — ИА Регнум. Футбольный матч 11-го тура чемпионата России закончился победой петербургского «Зенита» над «Оренбургом» со счетом 1:0, сообщает «Р-Спорт».

Александр Дейнека. Футболист. 1935

Встреча проходила на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победный гол забил Роберт Мак на 17-й минуте игры в результате стремительной контратаки. Начал её Артем Дзюба на половине поля хозяев снабдивший мячом Александра Кокорина, сделавшего передачу на Роберта Мака. Играющий свой дебютный сезон в «Зените» словацкий легионер пробился в штрафную зону и отправил мяч в дальний угол ворот соперника.

Преимущество «Зенита» было настолько заметным, что во втором тайме главный тренер питерской команды Мирча Луческу дал поиграть Артуру Юсупову, Александру Кержакову и Павлу Могилевцу. Игроки «Зенита» не раз создавали критические ситуации, но гости из Оренбурга сумели сохранить минимальный счет.

В итоге «Зенит» за 11 матчей набрал 25 очков и догнал в турнирной таблице лидировавший московский «Спартак».