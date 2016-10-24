Стамбул, Турция, 24 октября, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Эскадренный миноносец ВМС США «Карни» вошел в акваторию Черного моря. Об этом сегодня, 24 октября, сообщают турецкие информационные порталы, которые публикуют фотографии американских боевых кораблей, идущих через пролив Босфор.

Official U.S. Navy Page Боевой корабль ВМС США «Карни»

Пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США сообщила, что «Карини» покинул место своей постоянно приписки — базу Рота в Испании, где проходил плановый ремонт и отправился на рутинное патрулирование в зоне ответственности 6-го флота в целях обеспечения национальных интересов США и Евросоюза.

Стоит отметить, что накануне флагман 6-го флота ВМС США командно-штабной корабль «Маунт Уитни» досрочно покинул акваторию Черного моря. «Маунт Уитни» пробыл в Черно море всего две недели, вместо обычных трех — именно столько разрешено конвенций Монтре от 1936 года для нечерноморских держав.

Что касается эсминца «Карни», то он вместе с эсминцами «Портер», «Дональд Кук» и «Росс», а также наземными базами противоракетной обороны «Иджис» в Польше и Румынии является частью программы европейской адаптивной системы ПРО.

Американские корабли, оснащенные ракетным оружием, регулярно заходят в Черное море и проводят там ровно столько времени, сколько им позволяет конвенция Монтре. США демонстрируют свое военное присутствие в Черном море под предлогом защиты своих национальных интересов, а также своих союзников по НАТО. На самом деле американские корабли ВМС США отправляются в Черное море исключительно для осуществления политики сдерживания России.