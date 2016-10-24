Боевой корабль ВМС США «Карни» вошел в акваторию Черного моря
Стамбул, Турция, 24 октября, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Эскадренный миноносец ВМС США «Карни» вошел в акваторию Черного моря. Об этом сегодня, 24 октября, сообщают турецкие информационные порталы, которые публикуют фотографии американских боевых кораблей, идущих через пролив Босфор.
Пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США сообщила, что «Карини» покинул место своей постоянно приписки — базу Рота в Испании, где проходил плановый ремонт и отправился на рутинное патрулирование в зоне ответственности 6-го флота в целях обеспечения национальных интересов США и Евросоюза.
Стоит отметить, что накануне флагман 6-го флота ВМС США командно-штабной корабль «Маунт Уитни» досрочно покинул акваторию Черного моря. «Маунт Уитни» пробыл в Черно море всего две недели, вместо обычных трех — именно столько разрешено конвенций Монтре от 1936 года для нечерноморских держав.
Что касается эсминца «Карни», то он вместе с эсминцами «Портер», «Дональд Кук» и «Росс», а также наземными базами противоракетной обороны «Иджис» в Польше и Румынии является частью программы европейской адаптивной системы ПРО.
Американские корабли, оснащенные ракетным оружием, регулярно заходят в Черное море и проводят там ровно столько времени, сколько им позволяет конвенция Монтре. США демонстрируют свое военное присутствие в Черном море под предлогом защиты своих национальных интересов, а также своих союзников по НАТО. На самом деле американские корабли ВМС США отправляются в Черное море исключительно для осуществления политики сдерживания России.