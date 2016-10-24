Москва, 24 октября, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин призвал деятелей культуры противостоять попыткам осуществления цензуры в искусстве и стремлению общественных организаций реагировать на плоды полной свободы творчества. Таково общее содержание его речи, произнесенной 24 октября на VII съезде Союза театральных деятелей России и выложенной в Facebook Ассоциации театральных критиков.

Цитата из к/ф «Труффальдино из Бергамо». реж. Владимир Воробьёв. 1976. СССР Слуга двух господ

Райкина обеспокоили учащающиеся попытки общественных организаций воздействовать на деятелей искусства и театра. Эти случаи он оценил, как «совершенно беззаконные, экстремистские, наглые, агрессивные, прикрывающиеся словами о нравственности, о морали, и вообще всяческими, так сказать, благими и высокими словами: «патриотизм», «Родина» и «высокая нравственность».

Он подчеркнул, что «словами о нравственности, Родине и народе, и патриотизме прикрываются, как правило, очень низкие цели». По его мнению, власть слишком нейтральна к «группкам оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут». Райкин считает, что российскому обществу грозит возврат к сталинским порядкам, к цензуре, отмену которой в 90-х годах он назвал «величайшим событием векового значения».

Наряду с этим, Константин Райкин считает, что государство должно помогать искусству, при этом не пытаясь им управлять.

Напомним, в феврале 2016 года депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов заявил о своем желании обратиться в прокуратуру с требованием проверить спектакль Райкина «Все оттенки голубого» на предмет нарушений законодательства о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Константин Райкин носит звание народного артиста России и является сыном знаменитого актера и руководителя Ленинградского театра миниатюр Аркадия Райкина. С 1988 года он руководит московским театром «Сатирикон».