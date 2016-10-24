Москва, 24 октября, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Джоном Керри. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба МИД РФ.

ИА REGNUM

В ходе переговоров обсуждалась непростая ситуация в Сирийской Арабской Республике. Лавров обрасти внимание Керри на то, что незаконные вооруженные формирования, окопавшиеся в Восточном Алеппо, ответили на введение сирийским правительством гуманитарной паузы огнем по мирным жителям, пытавшимся покинуть город и новыми атаками.

Также министр иностранных дел России ещё раз подчеркнул, что США должны выполнить свои обязательства в отношении Сирии, в частности, отделить отряды так называемой «умеренной оппозиции» от террористических группировок. Вашингтон обязался сделать это ещё в сентябре, но так и не выполнил этого.

Кроме того, Лавров и Керри условились продолжить поиск путей нормализации ситуации в Алеппо по линии экспертов.

Кроме сирийской проблематики лавров и Керри обсудили ситуацию в Ираке, а также другие аспекты российско-американских отношений.