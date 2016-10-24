Казань, 24 октября, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Для успешной интеграции российскому КамАЗу и белорусскому госпредприятию МАЗ необходимо разделить ассортимент выпускаемой продукции. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

kamaz.ru Сборочный цех предприятия «КАМАЗ»

«Они во многих сегментах находятся в одной нише. Обсуждался вопрос интеграции этих двух предприятий. По тем или иным причинам этого не произошло, хорошо это или плохо — не мне судить. — сказал глава республики. — Надо ассортиментный перечень разделять — кто какие автомобили производит. При желании все реально, надо друг друга слышать».

«Ведь можно было значительно унифицировать платформы, адаптировать компоненты. Сейчас многие поставщики белорусские поставляют компоненты нам, российские поставляют сюда. Это себестоимость, это затраты, это унификация. Этим все равно надо заниматься, без этого не выжить», — считает Минниханов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2011 года Белоруссия приняла предложение российской компании «Ростехнологии» и согласилась на создание российско-белорусской холдинговой компании «Росбелавто», которая объединит активы МАЗа и КаМАЗа. Также предполагалось, что в холдинг могут войти «Белшина» и ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

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Александр Лукашенко неоднократно накладывал вето на реализацию данного проект, то заявляя, что предпочтительнее интеграция с российской группой «ГАЗ», то вовсе не видел смысла в объединении с российскими партнерами.

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В апреле прошлого года в Минске вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что для реализации интеграционных проектов потребуется политическая воля. Автомобильный холдинг «Росбелавто» не входит в число этих проектов. Дворкович отметил также: «Это самый сложный среди проектов, которые рассматривались. По нему нет общего понимания структуры управления».

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В сентябре текущего года первый заместитель министра промышленности Белоруссии Геннадий Свидерский сказал, что каких-то конкретных шагов по слиянию двух промышленных гигантов ждать не стоит. «Этот вопрос снят с повестки дня. То, что предлагалось, не соответствовало интересам МАЗа», — отметил министр.