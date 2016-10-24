Париж, 24 октября, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Французский журнал France Football обнародовал полный список претендентов на премию «Золотой мяч», сообщается на официальном сайте журнала.

gazprom.ru Футбольное поле

В последнюю пятерку претендентов журналисты включили голкипера португальского «Спортинга» Руя Патрисиу, нападающего английского «Лестера» Джейми Варди, защитника испанского «Реала» Серхио Рамоса и форварда испанской «Барселоны» Луиса Суареса.

Ранее были объявлены Имена прочих 25 претендентов были объявлены ранее. В их число вошли: Златан Ибрагимович, Поль Погба из английского «Манчестер Юнайтед», Андрес Иньеста, Лионель Месси, Неймар из испанской «Барселоны», Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Пепе, Лука Модрич, Тони Кроос из испанского «Реала», Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Мануэль Нойер из германской «Баварии», Рияд Марез из британского «Лестера», Димитри Пайе из «Вест Хэма», Уго Льорис из «Тоттенхэма», Коке, Антуан Гризманн, Диего Годин из испанского «Атлетико», Гонсало Игуаин из итальянского «Наполи», Кевин де Брюйне, Серхио Агуэро из английского «Манчестер Сити», Пауло Дибала, Джанлуиджи Буффон из итальянского «Ювентуса», Пьер-Эмерик Обамеянг из германской «Боруссии».

Стоит отметить, что Международная федерация футбола (ФИФА) с этого года «Золотой мяч» вручать не будет, так как сотрудничество этой организации и журнала France Football закончено. Премия «Золотой мяч» вручается футболистам журналом с 1956 года, у ФИФА с 1988-го года появилась своя награда «Игрок года». В 2010 журнал France Football заключил пятилетний контракт с ФИФА, по которому обладателя «Золотого мяча» выбирала ФИФА голосованием тренеров национальных команд, капитанов сборных и представителей СМИ. В текущем году выбирать лучшего игрока года будут журналисты.

Лауреат премии «Золотой мяч» и полный рейтинг игроков будет представлен общественности 13 декабря 2016 года.