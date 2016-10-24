Ставрополь, 24 октября, 2016, 21:33 — ИА Регнум.



nstrumenttorg.ru Зерно

В Ставропольском крае объем собранного урожая зерна превысит запланированные 10 млн тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в 2016 году на площади 2,2 миллиона гектаров собрано 9,2 миллиона тонн зерна (без учета кукурузы) при средней урожайности 42,6 центнера с гектара. Это на 1 млн тонн зерна больше, чем в прошлом году.

Сегодня в правительстве региона прозвучало, что кукуруза на зерно убрана на площади свыше 120 тысяч гектаров. В общей сложности убрано 800 тысяч тонн. Уборка кукурузы продолжается, и её завершение может дать в этом году ещё 300 тысяч тонн зерна.

Таким образом, общий валовой намолот зерна на Ставрополье превысил 10 миллионов тонн.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, по состоянию на 1 октября текущего года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, составил 9,7 млн тонн. 82,2% зерна произведено в сельскохозяйственных организациях, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 17,7%.

Кроме того, в крае получен хороший урожай подсолнечника. Его валовой сбор составил 517 тысяч тонн, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Всего объем продукции сельского хозяйства за 9 месяцев 2016 г. составил 172 млрд рублей, что на 9,4% больше, чем в соответствующем периоде 2015 года.

За январь-сентябрь произведено 348,1 тыс. тонн мяса скота и птицы (на 12,9% больше соответствующего периода 2015 г.), молока — 504,7 тыс. тонн (на 1,4% меньше). Произведено 501,7 млн яиц или на 3,9% меньше.