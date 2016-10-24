Сеул, 24 октября, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung приостановила работу над новым смартфоном Galaxy S8, так как все ведущие инженеры компании заняты выяснением неполадок, из-за которых перегревается батарея Galaxy Note 7. Об этом сегодня, 24 октября, пишет The Wall Street Journal.

Фотография на память

Сообщается, что компания Samsung на ближайшие две недели приостановила работу над смартфоном Galaxy S8, выход которого запланирован на февраль 2017 года. Все инженерные кадры компании направлены на выяснения причин, по которым перегревается батарея аккумулятора Galaxy Note 7.

Напомним, Samsung запустила в продажу Galaxy Note 7 в августе 2016 года. Но у модели обнаружились критические проблемы с аккумулятором, который сильно перегревается, а иногда даже загорается или взрывается. В итоге уже в сентябре нынешнего года компании пришлось отозвать более 2,5 млн смартфонов.

В начале октября Samsung объявила о приостановке производства и продажи Galaxy Note 7 из-за угрозы безопасности пользователей.

На данный момент Samsung не может ответить на вопрос, что стало причиной перегрева аккумулятора Galaxy Note 7.

Свои убытки из-за проблем м Galaxy Note 7 Samsung оценивает в $2,6 млрд.