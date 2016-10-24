Киев, 24 октября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показывать в своей стране еще четыре фильма и шесть телевизионных сериалов российского производства, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

drive2.ru Цензура

Запрещены фильмы «Однажды в Ростове», «Пряники из картошки», «Тщетная жертва», «Любовь без лишних слов». Жители Украины спасены от опасного для страны просмотра сериалов «Личное дело», «Побег 2», «Рыжие», «Катина Любовь» и «Катина Любовь 2», «Нечаянная радость». Украинское Госкино считает, что эти фильмы и сериалы содержат признаки популяризации госорганов государства-агрессора, а также советских органов государственной безопасности.

Напомним, в сентябре 2016 года украинское ведомство уже запрещало к показу два российских фильма и четыре телесериала.