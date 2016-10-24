Уфа, 24 октября, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Жители Башкирии выражают озабоченность тем фактом, что Башкирия становится «экспериментальной площадкой» для ювенальной юстиции, а законодатели от республики — лоббистами разрушающих семью законопроектов. Как сообщили ИА REGNUM активисты, сбор в православных храмах республики подписей под обращением к президенту РФ об отмене антисемейного закона 323-ФЗ благословил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

РВС 22 октября, Уфа. Сбор подписей и пикет

По мнению гражданской активистки из Уфы Инны Назаровой, ювеналка представлена в РБ достаточно «кучно», одним из лоббистов является первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова — соавтор скандального законопроекта о беби-боксах, — напомнила общественница. — Она же поддержала ФЗ — 323, известный как закон «о запрете на воспитание», «закон о шлепках» или «закон Крашенинникова», по которому родителям и всем близким ребёнка, согласно статье 116 УК РФ, за действия причинивших физическую боль, но не повлекших легких телесных повреждений, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2016 года был принят закон № 323-ФЗ, по которому, как утверждают общественники, по сути запрещается родительское воспитание в России.

«При обсуждении «закона о шлепках» на заседании Гумерова высказалась некрасиво, мол, встречалась я с общественниками, которые никакого отношения к вопросам защиты детства не имеют, — напомнила Назарова. — Она прямо заявила, что граждане никто и звать их никак! Миллионы нынешних и будущих родителей, просто граждане страны в представлении сенатора не понимают ничего в вопросах своего жизнеустройства».

Бывший депутат Госдумы Салия Мурзабаева, по утверждению общественников, продвигает закон о семейно-бытовом насилии — насквозь ювенальном. «Она же пыталась внести о принудительных абортах для недееспособных, подводя под эту фашистскую идею гладкие экономические обоснования, — продолжает Инна Назарова. — Но наибольший резонанс вызвал законопроект Госсобрания Башкирии о разрешении браков с 14 лет, поддержанный Уполномоченным по правам ребенка в Башкирии Миланой Скробогатовой».

«Республика — пилотный регион по многим спорным вопросам, например, здесь начинали обкатывать ЕГЭ, еще в 2003, кажется, году, — подчеркнула активистка. — Но по всем ювенальным делам — опека и прочее — Башкирия тоже экспериментальная площадка».

«Жители Башкирии не желают быть подопытными кроликами для социальных экспериментов, — отметил уфимец Арслан Хамидуллин. — 12 октября 2016 года активисты Общественной организацией защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) передали в Администрацию президента России 171 тыс. 969 подписей граждан, возмущенных принятым федеральным законом 323-ФЗ. Среди уже переданных президенту — 1 тыс. 925 подписей жителей Башкирии — Уфы, Стерлитамака, Давлеканово, Октябрьского и других городов».

Свидетельством важности поднимаемой проблемы, по мнению общественников, стал протестный пикет, организованный РВС 22 октября в Уфе. Активисты вышли на площадь перед ГКДЦ (бывший ДК «Химик») с плакатом: «Долой Гумерову! Позор Башкирии! Голосовала за закон, уравнивающий родителей с экстремистами!». Оставили подписи и представители местных отделений «Партии Великое Отечество» и «Национально-освободительного движения». За время мероприятия было собрано почти две сотни подписей.

«Летом мы могли проводить только одиночные пикеты, а сегодня мы видим, что тема волнует многих уфимцев, — считают общественники. — Многие жители республики пока не понимают, о чем речь, но когда мы им объясняем сущность законов, они выражают свое несогласие с ними. Время работает на нас, с каждым днем недовольных разгулом ювенальной юстиции становится всё больше».

Сбор в православных храмах республики подписей под обращением к президенту РФ об отмене антисемейного закона 323-ФЗ благословил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Он оставил свою резолюцию на письме РВС 14 сентября 2016 года: «С содержанием письма согласен. Благословляю сбор подписей в храмах об отмене 323-ФЗ».