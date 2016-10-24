Киев, 24 октября, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины надежда Савченко заявила, что украинский парламент похож на болото и там просто не с кем драться. Такое заявление Савченко сделал сегодня, 24 октября, в интервью эстонскому телеканалу ETV+.

Болото

Журналист спросил Савченко. похожа ли Верховная раба на поле боя. «На болото больше. Не с кем драться. Знаете, когда ты дерешься, ты хотя бы получаешь сопротивление, ощущаешь какую-то силу противника и ощущаешь силу в себе. А есть болото — ты попадаешь, и чем больше ты его месишь, тем больше вязнешь. Трепыхаться там бесполезно», — ответила Савченко.

Она также признала, что в последнее время прогуливает очень много заседаний Верховной рады, так как с её точки зрения в украинском парламенте не происходит правильных процессов.

Савченко отметил, что ведет наблюдение за работой Верховной рады со стороны и изучает «мировые практики», которые можно было бы использовать на Украине.

Также Савченко назвала главное отличие Украины от Америки и Европы. В странах. расположенных в этих регионах люди уважают закон, который един для всех. На Украине, по словам Савченко, «все превращается в хаос», та как законы не работают, и люди об этом знают.