Берлин, 24 октября, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkswagen (VW) направила в агентство США по охране природы (California Air Resources Board) в Калифорнии планы об отзыве 85 тысяч дизельных автомобилей с 3,0-литровыми двигателями, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Документы будут своевременно представлены до истечения срока ультиматума 24 октября, заявил представитель дочерней компании Audi, которая производит двигатели для VW.

Содержимое планов держится пока в секрете. По 480 тысячам небольших дизельных авто VW уже договорилась с американскими истцами о полюбовном решении спора.