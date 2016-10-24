Рязань, 24 октября, 2016, 20:39 — ИА Регнум. В Рязани закончили разбирать завалы на месте взрыва газа в жилом доме, при этом были найдены тела еще четырех погибших людей, сообщает пресс-служба СУ СК по Рязанской области.

При разборе завалов были обнаружены тела еще двух женщин, мужчины и ребенка. Таким образом, количество погибших от взрыва газа увеличилось до семи человек.

Ранее были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины. Один мужчина проживал в той квартире, где произошел взрыв.

Основной версией причины взрыва в данный момент считается утечка газа. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уже произведены выемки документов в коммунальных организациях, сотрудники СК проводят допросы, осматривают место происшествия.

Личности погибших пока еще только устанавливаются. Для этого назначены медицинские судебные экспертизы. Расследование по данному уголовному делу продолжается.