Екатеринбург, 24 октября, 2016, 20:25 — ИА Регнум. Политики, хорошо знакомые с экономической ситуацией на Урале, с недоумением восприняли инициативу Министерства труда и социальной защиты России собирать с официально не работающих налог в размере 20 тыс. рублей в год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Диего Ривера. Ночь бедных. 1928

Министр труда России Максим Топилин пояснил данную сумму тем, что за год работающий гражданин, чья зарплата соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), платит в виде подоходного налога 11,7 тыс. рублей. В то же время сумма взносов, которые субъекты платят за безработных в фонд ОМС, составляет 8−9 тыс. рублей.

«Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. Мне кажется, 20 тыс. — это нормально, маловато даже», — заявил Топилин, подчеркнув, что сбор должен взиматься только с граждан трудоспособного возраста.

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер эмоционально отреагировал на данное предложение Минтруда: «Безусловно есть «профессиональные безработные» и с ними надо работать, но 20 тыс. рублей — это огромные деньги для многих людей сегодня. Что делать, если человек не смог их заплатить? Посадить или расстрелять? Маразм крепчает!».

Не поддерживает идею Топилина и тюменский политолог Александр Безделов. «С трудом верится, что подобного рода инициативы формируются в недрах федерального правительства, — признается он. — Сама идея подобного сбора и ее обоснование выглядят сюрреалистическим издевательством над собственными гражданами, будто списанными из детской сказки «Незнайка на Луне», где обезумевшие от безнаказанности и всевластия «буржуи» постоянно изобретают новые налоги для беззащитного народа. Мало того, что подобные инициативы не укладываются в парадигму социального государства, так еще и встает вопрос чисто технического характера. В частности, каким образом, министерство труда будет выявлять тех самых граждан, которые имею доходы и не платят соцвзносы? Это работа следственных органов выявлять нарушения в финансовой сфере, анализировать финансово-хозяйственную сферу и так далее. Таких полномочий у Минтруда нет. Более того, представляется странной цифра обоснования, так как особых услуг наше государство бесплатно никому не предоставляет — сфера здравоохранения работает только по полисам ОМС, пенсионное обеспечение тоже без взносов в Пенсионный фонд невозможно. Я боюсь, если подобная инициатива пройдет хотя бы стадию обсуждения, то рано или поздно появится закон о плате за передвижение по городским улицам, ведь государство строит тротуары и дороги…».

Неразумным считает предложение Минтруда обложить неработающих налогом и политолог Андрей Колядин. «Хотя практика принятия таких решений в мире присутствует, — поясняет он. — К примеру, в Белоруссии, державе, к которой мы сейчас стремимся приблизиться по торжеству законотворчества, такой закон уже принят. Министерство аргументирует принятие этого закона тем, что тысячи людей работают, но не платят налоги. При этом пользуются инфраструктурой государства. Тем не менее, десятки тысяч не находят себе работы. По разным причинам. И штрафовать народ за экономическую немощь государства — это нерационально. Это как в столь популярной борьбе с гомосексуализмом — ввести налог на всех неженатых (незамужних). Ведь среди них наверняка есть гомосексуалисты. Государство, вместо развития экономики и организации новых рабочих мест, включает механизм репрессивного изъятия денег у народа. Это всегда чревато неприятными последствиями».

Политолог Константин Калачев, в принципе, старается успокоить разгоревшиеся страсти по предполагаемому закону. «С большой вероятностью эта тема реализована не будет, — считает политолог. — Граждане, работающие без трудового договора, делают это не потому, что они хотят «обмануть» государство, а потому, что такова сложившаяся в нашей стране практика трудовых отношений. Многие из граждан реально лишены возможности найти легальную работу. Отношение к предложению Топилина будет, мягко говоря, неоднозначным. Вряд ли это предложение может рассчитывать на широкую общественную поддержку. Более того, не буди лихо, пока тихо».