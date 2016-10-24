Цхинвал, 24 октября, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Представители генеральной прокуратуры, МВД, Следственного Комитета и ФСБ России приехали в Южную Осетию, чтобы наладить контакты и обменяться опытом с югоосетинскими коллегами.

respublikarso.org Память

Российские силовики прибыли в Цхинвал с двухдневным визитом вместе с замсекретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.

В Цхинвале он встретился с президентом Леонидом Тибиловым, которому рассказал о цели приезда силовиков.

«За время командировки сотрудники правоохранительных органов успеют обменяться опытом и наладить рабочие контакты, чтобы в дальнейшем решать все вопросы в режиме онлайн. Общение будет полезным для обеих сторон. Мы часто получаем документы, но намного лучше, когда уже один раз познакомились и далее все вопросы решать по телефону оперативно. После того как коллеги пообщаются и обсудят рабочие вопросы, мы с Леонидом Харитоновичем проведем расширенное совещание и рассмотрим насколько эффективно они отработали», — сказал Нургалиев.

Тибилов назвал такие встречи продуктивными, отметив, что в такое непростое время надо быть внимательными к вопросам безопасности.

Как сообщила пресс-служба президента, завтра Нургалиев проверит, как идет строительство дороги Синагур — Карзман.

Вместе с главой Совбеза Южной Осетии Анатолием Плиевым они планируют обсудить план работы на будущий год.