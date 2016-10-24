Берлин, 24 октября, 2016, 20:03 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Неэффективные западные санкции

Санкции западных стран против России, похоже, совершенно не пугают президента России Владимира Путина. «Россия прожила уже более двух лет под экономическим давлением Запада санкций и привыкла к нему, поэтому Москва не намерена ослаблять и свои контрсанкции», — пишет журнал Spiegel.

Как отмечает издание, Кремль, по крайней мере, на словах, не видит пока никакой драмы в ухудшении экономической ситуации в стране. «Хотя теперь у России есть основания опасаться возможного продления санкций в связи с ее политикой в Сирии. К счастью для нее, лидеры европейских стран в рамках саммита ЕС пока отказываются наказывать Россию за жестокие военные действия в Сирии со стороны Путина».

«После аннексии Россией украинского полуострова Крым весной 2014 года, военного вторжения на восточную Украину и уничтожения малазийского пассажирского авиалайнера с 298 пассажирами на борту Европейский союз и Соединенные Штаты ввели антироссийские санкций, и рубль начал ослабевать. Международная деятельность российских банков была существенно ограничена, так как трансфер западных технологий в нефтяной и газовой промышленности России. Но влияние санкций пока трудно измерить. В 2015 году российская экономика сократилась на 3,7%, но, по словам экспертов, это было вызвано скорее падением цен на нефть, чем западными санкциями», — пишет журнал.

«Сама Россия гораздо успешнее применяла экономические санкции против других стран. Например, после уничтожения турецкими ВВС российского истребителя в ноябре 2015 года Москва запретила ввоз в Россию продовольствия из Турции, турецкие подрядчики были вынуждены покинуть страну, чартерные рейсы были скорректированы таким образом, что Турция не досчиталась миллиона российских туристов. Это вынудило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана через 7 месяцев публично извиниться перед Путиным и пойти на сближение с Россией», — добавляет Spiegel.