Лозанна, Швейцария, 24 октября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что оказал финансовую помощь информаторам Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии и Виталию Степановым, сообщает пресс-служба организации.

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В сообщении указано, что глава МОК Томас Бах встречался с супругами Степановыми в сентябре 2016 года. Решение о помощи было им принято после того, как в конце июля МОК не допустил Степанову к участию в Олимпийских Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Бегунье Юлии Степановой была выделена финансовая и иная помощь для продолжения спортивной карьеры, а Виталий Степанов, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА), будет работать в МОК консультантом по всем аспектам допинг-контроля и по защите чистых спортсменов.

Напомним, супруги Степановы стали главными действующими лицами в документальных фильмах немецкого телеканала ARD о государственной состеме допинга в российском спорте. Они сотрудничали с WADA, начавшим свое расследование после показа этих фильмов. По итогам этого расследования, так и не предъявившего никаких доказательств своих аналитических заключений, всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не допустили к участию в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.