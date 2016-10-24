Киев, 24 октября, 2016, 19:59 — ИА Регнум.



Рене Магритт. Шпион. 1928

Главное управление разведки Министерства обороны Украины возглавил начальник второго управления Главного управления «К» СБУ и участник «АТО» Василий Бурба. Как сообщает ИА REGNUM, 24 октября президент Украины Петр Порошенко разместил на своей странице в Facebook поздравительный пост в адрес Бурбы.

«Нет никаких сомнений, что это назначение даст новый импульс деятельности военной разведки Украины», — отметил Порошенко.

В свою очередь, 18 октября народный депутат от «Объединения «Самопомич» Егор Соболев направил президенту Порошенко и министру обороны Степану Полтораку обращение с просьбой прокомментировать назначение Бурбы якобы причастного к реализации плана зачистки евромайдана.

«Вы не можете не знать информацию, обнародованную главой Закарпатской ОГА Геннадием Москалем, о причастности Бурбы к плану зачистки Евромайдана», — говорилось в тексте обращения нардепа.

Напомним, 38-летний генерал-майор Бурба до этого работал в Службе безопасности Украины и принимал участие в АТО. 15 октября президент Порошенко назначил Василия Бурбу новым начальником ГУ разведки МОУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля 2016 года Порошенко указом №193/2016 уволил Виктора Гвоздя с должности главы Службы внешней разведки Украины. Виктор Гвоздь возглавлял ведомство с 27 февраля 2014 года. Тогда же он вошел в Совет национальной безопасности и обороны Украины. В 1993—1995 годах Гвоздь принимал участие в миротворческих операциях ООН на территории бывшей Югославии. В 1996—1999 гг. занимал должность атташе по вопросам обороны Посольства Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине. А в 2000—2003 годах был представителем Минобороны при Постоянном представительстве Украины при ООН (США), членом делегации Украины в Совбезе ООН.