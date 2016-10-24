Ижевск, 24 октября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Комиссия Госсовета Удмуртии установила, что сведения о доходах, представленные главой фракции КПРФ в республиканском парламенте Владимиром Чепкасовым в рамках предвыборной кампании, не соответствуют данным декларации о доходах за 2015 год. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета Удмуртии.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Предвыборная кампания КПРФ

Так, Чепкасов представил недостоверные сведения о величине доходов от предпринимательской деятельности, также указал неверную площадь, принадлежащей ему недвижимости. Кроме того, не указана модель транспортного средства и неправильно указаны сведения о ценных бумагах, принадлежащих депутату в части суммарной стоимости.

Расхождения в суммах доходов, представленных Чепкасовым, составило 9 тыс. рублей. Вместо 743 тыс. рублей дохода от предпринимательской деятельности он указал 734 тыс. рублей, сообщает Udm-info.

По словам заместителя руководителя аппарата Госсовета Владимира Миронова, проверка устанавливала только достоверность или недостоверность сведений, а не причины, которые привели к этому. Он отметил, что никаких санкций за данное нарушение не предусмотрено, поскольку Чепкасов работает в парламенте на непостоянной основе.

Согласно декларации за 2015 год, опубликованной на сайте Госсовета Удмуртии, доход Чепкасова в прошлом году составил 1 259,413 тыс. рублей, из которых доходы по основному месту работы (помощник депутата Госдумы Николая Сапожникова, администрация президента и правительства Удмуртии) — 345,176 тыс. рублей, возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности — 180 тыс. рублей, иные доходы — 734,237 тыс. рублей. Также указана квартира площадью 32 кв метра и автомобиль Hyundai.

В сведениях, опубликованных на портале ЦИК РФ, содержатся следующие данные: общий доход — 1 259,413 тыс. рублей, квартира площадью 32 кв метра, автомобиль Hyundai Elantra 2006 года выпуска, несколько вкладов в банках — максимальный составил 12,057 тыс. рублей. Также Чепкасову принадлежит 100% в ООО «Издательство «Мой город» и 100% в «Глазовском центре экономических исследований».

Как сообщалось ранее, сумма несоответствия в сведениях о доходах представителя КПРФ составляла 7,314 млн рублей.