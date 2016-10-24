Грозный, 24 октября, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что экипаж российского танкера «Механик Чеботарев», который бал захвачен в Ливии в сентябре 2015 года, теперь освобожден. Об этом Кадыров написал сегодня, 24 октября, в своем Instagram.

kavkazpress.ru Рамзан Кадыров

Он сообщил, что освобождены капитан Андрей Крынин, старший помощник Станислав Сироткин и второй помощник Валерий Савицкий. Также Кадыров сообщил, что направил в Ливию специальную делегацию по согласованию с российским МИД, которая заберет освобожденных российских граждан.

Кадыров подчеркнул, что освобождение российских граждан — это результат тесного взаимодействия с министерством иностранных дел России и большого личного участия министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нефтеналивной российский танкер «Механик Чеботарев», который шел под флагом России был задержан 16 сентября 2015 года у берегов Ливии и доставлен в Триполи. Одно из ливийских правительство заподозрило танкер в контрабанде ливийской нефти. Позже российский танкер перевезли с военно-морской базы в Триполи в порт Мисраты, так как порт Триполи был переполнен.

Экипаж «Механика Чеботарева» составлял 12 человек. Восемь из них были жителями Астрахани. Большинство членов экипажа удалось освободить ранее, но капитан и двое его помощников оставались в Ливии в ожидании суда.