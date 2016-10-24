Великий Новгород, 24 октября, 2016, 19:48 — ИА Регнум. В Великом Новгороде стартовал заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента образования, в нём принимает участие 191 школьник: 24 команды из России и восемь из Белоруссии.

Памятник «Тясячелетие России» в Новгородском детинце (Кремле)

Сегодня, 24 октября, участники олимпиады написали сочинение. На выбор были предложены три формы: эссе, рассуждение и анализ конкретного выбранного текста на тему языка эпохи в литературном произведении. Среди предложенных тем была тема по роману Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», для рассуждений были предложены темы «Кто имеет право называться современным писателем?», «Книга и фильм «обо мне» и другие.

Сочинение — это первый тур заключительного этапа олимпиады. Вторым туром будет комплексная работа по русскому языку и литературе, которая включает лингвистические и литературоведческие задания. Кроме того, предусмотрены творческие конкурсы: конкурс знатоков, выразительного чтения, риторического мастерства. Участников также ждут тематические программы, посвящённые обеим странам: «День России» и «День Белоруссии».

Жюри возглавляет доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Московского педагогического государственного университета Ирина Минералова.

Напомним, заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства России и Белоруссии проводится в Великом Новгороде впервые. Он продлится до 28 октября.