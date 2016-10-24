Кишинёв, 24 октября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Центральный районный суд столицы Молдавии Кишинева 24 октября, вынес постановление об аресте на 30 суток и объявлении в международный розыск председателя оппозиционной «Нашей партии», мэра Бельц Ренато Усатого. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Усатого, который в настоящее время находится в Москве, молдавские власти обвиняют в мошенничестве и организации покушения на жизнь банкира Германа Горбунцова, проживающего в Лондоне. По словам прокурора Виталия Бусуйка, если вина Усатого будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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Адвокаты Ренато Усатого убеждены, что решение суда имеет политическую подоплеку и является попыткой повлиять на расследования других дел, заведенных по тем же фактам в странах Евросоюза, в частности — в Румынии и Великобритании.

Сам Усатый заявил, что намерен сотрудничать с иностранными правоохранительными органами и доказать, что дела, заведенные против него в Молдавии, — политический заказ со стороны первого зампреда Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

В свою очередь кандидат в президенты от «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко назвал решение суда «полным беззаконием и нарушением всех процедур». Он выразил мнение, что властями готовится и снятие его с президентских выборов.

Ранее молдавские власти сообщили о задержании группы людей, подозреваемых в попытке повлиять на расследование покушения на банкира Германа Горбунцова, совершенного в Лондоне в 2012 году. По версии следствия, заказчиком данных действий выступил Усатый. Он якобы хотел подкупить отбывающего наказание в румынской тюрьме предположительного исполнителя покушения на Горбунцова с тем, чтобы тот дал ложные показания о заказчике покушения. Сам Горбунцов ранее заявил, что заказчиком покушения является Усатый.

Лидер «Нашей партии» заявил, что действительно передавал какие-то деньги, но делал это в рамках «международного расследования» и по согласованию с правоохранительными органами Румынии. Усатый говорит, что сотрудничает в этом отношении со спецслужбами разных стран, и что расследование установило причастность Плахотнюка к совершению тяжких преступлений на территории ЕС, включая заказные убийства. Лидер «нашистов» уверен, что в ближайшее время Плахотнюк «получит международный мандат на арест» и «сядет на долгие годы».