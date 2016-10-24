Киев, 24 октября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. В Донбассе подразделения ВСУ и армии ДНР/ЛНР продолжают позиционные бои низкой интенсивности. Противоборствующие стороны применяют минометы, БМП и стрелковое вооружение. Об этом 24 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

Rusnext.ru Боевики ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Так, командир одного из отрядов Народной милиции ЛНР Сергей (позывной «Чибис», несет дежурство в районе села Красный Яр) заявил, что село Красный Яр может стать новой «горячей точкой» из-за начавшихся обстрелов со стороны праворадикалов ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Когда здесь стояли ВСУ, то тут было относительно спокойно. Когда заехал «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), другие националистические батальоны, то это и началось. Они никакому Порошенко, похоже, не подчиняются. У них своя война, и им никто не указ. У них прошла ротация, заехали «правосеки» и начались постоянные обстрелы. Вчера одна из наших позиций, которая находится рядом с Красным Яром, была обстреляна. Жертв нет, сгорела хозяйственная постройка. Стреляли из БПМ-1, из ПК, «Утеса» и, соответственно, из автоматического оружия. Получается, появляется еще одна «горячая точка», — сказал «Чибис».

В то же время спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что вчера двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ погибли в результате неосторожного обращения с оружием.

«Нам стало известно о безвозвратных потерях из состава 54-й бригады — двое военнослужащих погибли в результате небрежного обращения с оружием. Установлено, что обеспечение подразделений горюче-смазочными материалами, медикаментами и вещевым имуществом находится на крайне низком уровне, что подтверждается оказанием помощи волонтерскими организациями военнослужащим из состава бригады», — рассказал Марочко.

По его словам, украинское командование продолжает перебрасывать в зону АТО вооружение, военную технику и личный состав ВСУ.

«По информации, полученной от местных жителей, проживающих в н.п. Рубежное, стало известно о прибытии воинских эшелонов с вооружением, военной техникой и личным составом ВСУ. В составе одного из эшелонов отмечена колесная и легко бронированная техника. Количество прибывшей техники устанавливается. Стало известно о прибытии в район н.п. Болотенное двух единиц БМП-1. Также на позиции 3-го батальона 93-й бригады ВСУ западнее н.п. Сокольники в районе тубдиспансера находятся еще три единицы БМП-2. Помимо сосредоточения техники противник продолжает оборудовать новые позиции и укреплять уже имеющиеся. В 2 км восточнее н.п. Новозвановка отмечается проведение инженерного оборудования позиции взводного опорного пункта из состава 10-го батальона 59-й бригады ВСУ с применением крана и экскаватора», — сказал Марочко.

Он считает, что ВСУ готовятся к наступлению на позиции ЛНР. «Все эти факты служат еще одним подтверждением, что украинская сторона не желает мирным путем урегулировать сложившуюся ситуацию на Донбассе и игнорирует все договоренности Трехсторонней контактной группой в Минске. В очередной раз хочу заявить, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной готова действовать решительно», — подчеркнул Марочко.

Кроме того, заместитель командующего оперативным командованием НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что на Донетчине сохраняется напряженная военная обстановка, в частности подразделения ВСУ 230 раз обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Железная Балка, Зайцево, Ясиноватая, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка и Трудовское.

«В результате минометного обстрела украинскими силовиками поселка Трудовское пострадала семья Гончаровых: Лидия Дмитриевна 1955 года рождения и ее сын Дмитрий Васильевич 1985 года рождения, которые были госпитализированы с минно-взрывными ранениями различной степени тяжести. В Ясиноватой, также от минометного огня, пострадали три домостроения и одно домостроение — в Саханке», — сказал Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает выявлять факты переброски в Донбасс военной техники ВСУ — танков, 122-мм САУ «Гвоздика», 152-мм САУ «Акация», а также иностранных наемников.

«В районе населенного пункта Курдюмовка, 7 км от линии соприкосновения, на территории завода и Артемовского карьера выявлено сосредоточение восьми 122-мм САУ «Гвоздика». В Дзержинске, 5 км от линии соприкосновения, установлено сосредоточение бронетехники ВСУ, в том числе пяти танков и четырех 122-мм САУ «Гвоздика». В районе населенного пункта Клебан Бык, 16 км от линии соприкосновения, обнаружено сосредоточение шести 152-мм САУ «Акация», а в Докучаевске, 1 км от линии соприкосновения, установлено местонахождение двух 120-мм минометов. В район Широкой Балки, 2 км от линии соприкосновения, на двух грузовых автомобилях прибыли 40 польских наемников, а в Верхнеторецкое, 4 км от линии соприкосновения, отмечено прибытие до 100 человек личного состава ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, несмотря на жалобы местного населения, занимают жилые дома. Все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и расположении запрещенного вооружения ВСУ переданы представителям Миссии ОБСЕ и СЦКК», — заверил Басурин.

В свою очередь, 24 октября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе «погибших в рядах украинских войск нет, семь военнослужащих получили ранения».

Он сообщил, что в Счастье и Крымском (Луганское направление) украинские силовики подверглись минометным обстрелам. Также провокации со стороны ЛНР были зафиксированы в Новоалександровке Попаснянского района. «За минувшие сутки на Луганском направлении состоялось девять вражеских обстрелов, в том числе три — из тяжелого вооружения», — сказал Лысенко.

По его словам, в Луганском и Авдеевке (Донецкое направление) украинские войска были обстреляны ВС ДНР из минометов (выпущено до 100 мин). «Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось шесть вражеских обстрелов, в том числе четыре — из тяжелого вооружения», — уточнил Лысенко.

При этом полковник отметил тенденцию к снижению боевых действий на Мариупольском направлении. Так, вчера ВС ДНР выпустили по позициям ВСУ в Красногоровке и Павлополе около 20 минометных мин. «На южных рубежах — в Водяном и Широкино активно ведут огонь снайперы противника», — добавил Лысенко.

Стоит отметить, что инструктор Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, бывший израильский волонтер, принявший украинское гражданство Цви Ариэли заявил, что украинская армия находится на крайне низком уровне боеспособности. Такую оценку ВСУ он дал в интервью изданию «Хадашот».

«На пути к нормальной боеспособной армии пройдено лишь не более 5% маршрута. Уровень индивидуальной подготовки пока низкий, как и уровень взаимодействия между подразделениями. Украинская оборонка работает в ручном режиме, условия для инвесторов не созданы — государство само не производит то, что необходимо армии, и не позволяет это другим», — пояснил Ариэли.

В качестве примера он привел ситуацию с отсутствием на Украине завода по производству патронов. «Казалось бы, запуск патронной линии не требует дорогостоящих высоких технологий, но… воз и ныне там… Сегодня определенные виды патронов уже в дефиците», — рассказал Ариэли.

Он добавил, что по своему характеру украинская армия остается народной, поскольку держится на волонтерской помощи. «Несколько волонтерских коллективов и коммерческих организаций создали современные и недорогие навигационные и артиллерийские системы на базе простых планшетов, широко применяемых в армии. Однако государство до сих пор не приняло решения о приеме хотя бы одной такой системы на вооружение», — подчеркнул Ариэли.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября полковник РФ, экс-начальник службы безопасности президента Приднестровской Молдавской Республики, сторонник ДНР Валерий Гратов проинформировал, что командир батальона «Сомали» ДНР Михаил Толстых (позывной «Гиви», друг убитого «Моторолы») спешно распродает свои квартиры для выезда из ДНР. Он призвал органы МГБ ДНР задержать дезертира.

«Но почему Миша так спешно пытается покинуть территорию Донецкой Народной Республики… Не ожидал я такого поворота, прошу «МГБ» принять меры по задержанию дезертира. Он подает плохой и не достойный пример другим бойцам», — считает Гратов.

Напомним, 24 октября источник в Народной милиции ДНР заявил, что вчера вечером и ночью подразделения ВСУ обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Старомихайловка, Александровка, Трудовское (на запад от Донецка), Ясиноватая (промзона) и Саханка. При этом украинские силовики применяли минометы, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. «С 19:00 до 00:30 украинская сторона обстреливала поселки Старомихайловка, Александровка и Трудовские, территорию промзоны вблизи Ясиноватой и село Саханка на юге страны. С позиций противника было выпущено 70 мин калибрами 82 и 120 мм», — рассказал источник, добавив, что в Ясиноватой в результате обстрела ВСУ был поврежден жилой многоквартирный дом.