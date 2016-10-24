Москва, 24 октября, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий расширение круга тех, кто может воспользоваться бесплатной юридической помощью, внес в Госдуму член Совфеда Владимир Лаптев, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Прогулка в Летнем саду

Так, закрепляется возможность оказания бесплатной юридической помощи для граждан без определенного места жительства — при условии постановки их на учет в специальном органе, осуществляющем меры социальной поддержки либо специальном учреждении социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий. Кроме того, с принятием закона на бесплатную правовую помощь могут рассчитывать граждане, нуждающиеся в признании права на страховую пенсию и включении в стаж периодов работы для назначения страховой пенсии.

Автор также предлагает предусмотреть возможность оказания бесплатной юридической помощи на стадии досудебного (внесудебного) порядка урегулирования споров в сфере конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, а также на стадии исполнительного производства.