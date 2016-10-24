Саранск, 24 октября, 2016, 19:23 — ИА Регнум. В Мордовии собрали 1 млн тонн сахарной свеклы при средней урожайности 434 центнера с гектара. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Свекла

Среди лидеров по урожайности Кочкуровский район с показателем 546 ц/га, Чамзинский район — 523 ц/га и Ичалковский район — 510 ц/га. Аграриям республики осталось убрать около 10% от общей площади.

В Послании Госсобранию глава Мордовии Владимир Волков озвучил цифру в 1,06 тыс. тонн сахарной свеклы. Предполагается, что валовый сбор свеклы в Мордовии достигнет в этом году рекордных 1,1 тыс. тонн.

Отметим, в конце советского периода в регионе собирали чуть больше 200 тыс. тонн при средней урожайности 187 центнеров с гектара.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аграрии также превзошли показатели прошлого года по сбору урожая зерновых. По состоянию на 10 октября, собрано 1,2 млн тонн зерновых при средней урожайности 30 центнеров с гектара.

По мнению Владимира Волкова, этот результат стал возможен благодаря слаженной работе аграриев и передовым технологиям, которые сегодня используются в мордовском АПК.