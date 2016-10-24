Чебоксары, 24 октября, 2016, 19:22 — ИА Регнум. В Чувашии в III квартале по сравнению со II кварталом 2016 года снизилась численность работников, трудившихся неполное рабочее время, но при этом возросло число находившихся в простое, ушедших в отпуска без сохранения зарплаты и уволенных в связи с сокращениями. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата о неполной занятости и движении работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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В III квартале в режиме неполной занятости трудились 9445 человек (2984 человека — по инициативе работодателя, 6461 — по соглашению сторон). Это на 22,6% меньше по сравнению с данными за II квартал, когда неполной занятостью было охвачено 12 212 человек. Напомним, значительное число работающих неполное время — на предприятиях тракторного концерна в Чувашии. По данным Минтруда на 13 октября, на КТЗ был введен режим неполной занятости для 2259 работников, в том числе 1068 человек находились в простое по вине работодателя, 1191 — в отпусках без сохранения зарплаты.

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В простое в Чувашии находились 4492 работника, что на 12,5% выше уровня II квартала. В отпуска без сохранения зарплаты ушли 21 521 человек — рост на 19,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Число уволенных возросло на 16,3%, достигнув 19 660 человек, из них 16 015 ушли по собственному желанию (рост на 15,1%), 1090 — в связи с сокращением численности работников (рост на 39,6%), 945 — по соглашению сторон (рост на 46,7%).

Трудоустроены в III квартале 17 772 человека. Это на 30,8% больше по сравнению с предыдущим кварталом. На конец квартала на вакантные места требовались 4455 человек, что на 11,8% больше периодом ранее. В IV квартале заявлено об увольнении 465 человек (снижение на 15,3%).