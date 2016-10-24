Белград, 24 октября, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Президент Сербии Томислав Николич обвинил Европейский союз в выдвижении «унизительных» условий для вступления в ЕС, передаёт The Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Николич на встрече с премьер-министром Словении Миро Церар заявил, что Белград будет стремиться принять основополагающие принципы и ценности ЕС, даже несмотря на кризис в ЕС.

Сербский лидер не уточнил, какие условия ЕС он считает унизительным, но, вероятно, имел в виду требования некоторых европейских стран признать независимость Косово.

В 2008 при военно-политической поддержке НАТО край Косово объявил о своей независимости от Сербии. Белград до сих пор отказывается признать его суверенитет. Российская Федерация, Испания, Румыния и многие другие страны — также.