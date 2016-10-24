Нижний Новгород, 24 октября, 2016, 19:05 — ИА Регнум. У администрации Нижнего Новгорода нет денег на вывоз снега предстоящей зимой, поэтому вывозить его никуда не будут. Убранный с дорог снег будут формировать в отвалы по обочинам. При этом сами дороги постараются чистить не часто, чтобы не повредить дорожное полотно, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Андрей Репин ИА REGNUM Предстоящей зимой чистых дорог в Нижнем Новгороде будет мало

Судя по заявлениям городской администрации, жителям Нижнего Новгорода не стоит ожидать того, что предстоящей зимой ситуация на дорогах изменится в лучшую сторону.

«Принимая во внимание реальные возможности бюджета города, специалисты пришли к мнению, что финансовые затраты на вывоз снега в больших объемах неоправданны в нынешних экономических условиях. К тому же многократная усиленная уборка улиц с привлечение тяжелой техники — тракторов, грейдеров — нередко приводит к ускорению процессов разрушения дорожного покрытия. Поэтому дорожным предприятиям рекомендовано прибегать к практике складирования снега вдоль улиц, формирования снежных отвалов, ранее применявшейся в городе в предыдущие годы. При этом с основных транспортных магистралей и с остановочных площадок общественного транспорта снег по-прежнему будет вывозиться», — говориться в сообщении городской администрации.

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Пи этом количество подрядных организаций, задействованных в уборке города предстоящей зимой, будет увеличено с 8 до 20. Таким образом мэрия решила оптимизировать процесс уборки улично-дорожной сети. В Нижегородском районе будет работать девять подрядчиков, в Советском районе — пять, в остальных районах города — по одному.

Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог в 2017 году из бюджета города планируется выделить около 1 млрд рублей.

«Это реальная сумма, которую мы можем себе позволить выделить на уборку дорог, она небольшая, но я предупредил дорожные предприятия, что каждый рубль должен быть израсходован с максимальной эффективностью», — заявил глава администрации Сергей Белов.

По его словам, мэрия планирует существенно увеличить число подрядчиков для уборки города. Если раньше их было восемь, то в 2017 году планируется привлечь уже 20 компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, после каждого снегопада ситуация на дорогах в Нижнем Новгороде близка к критической. Передвижение по городу возможно с огромным трудом.

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Периодическая смена городского руководства положительных сдвигов в вопросе уборки дорог от снега не приносит. Каждый раз у чиновников находятся объективные, по их мнению, причины, почему город месяцами остается неубранным.

Так, в начале 2016 года прокуратура возбудила сразу несколько административных дел по итогам проверок качества уборки улиц Нижнего Новгорода от снега.

Пока не начались снегопады, городские чиновники и депутаты решили пересчитать дворников. Они подозревают, что реальное число работающих дворников, о котором сообщают домоуправляющие компании, завышено в несколько раз. И именно это и является причиной многочисленных жалоб, которые поступают от жителей Нижнего Новгорода в зимний период.