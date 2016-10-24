Москва, 24 октября, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Украина зимой может снова откачивать российский газ из транзитной трубы, ведущей в Европу, прогнозирует постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

ИА REGNUM

Даже если зима будет средней, снова может возникнуть газовый кризис, считает дипломат. «Весь опыт общения с Киевом в газовых делах подсказывает, что путь наименьшего сопротивления для них — начать снова отбор газа из транзитной трубы, ведущей в Европу, и тогда будет очередной кризис», — сказал Чижов.

Дипломат не стал оперировать цифрами, однако указал, что Украиной закачено в хранилища «намного меньше, чем необходимый минимум». «Соответственно, воспользоваться этим газом из подземных хранилищ, как Украина сделала прошлой зимой — а я говорил, что с ноября (2015 года) они не закупают газ — они не смогут», — указал он, отметив, что Еврокомиссия вероятно ведет соответствующие беседы.

Чижов напомнил, что заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович ездил в Киев.

В то же время дипломат считает нереальным прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы. «Можно ли просто выключить Украину и транзит через Украину? Ну, к 2019 году даже при всем желании, даже при отсутствии каких-либо проблем и какого-либо сопротивления, «Северный поток-2» и «Турецкий поток» со всеми последующими сетевыми проектами, наверно, нереально построить. Поэтому надо думать о последующей перспективе», — предложил Чижов.

Вместе с тем согласован режим работы украинской газотранспортной системы (ГТС) по балканскому направлению на 2017 год и Украина готова в дальнейшем обеспечивать надежную транспортировку газа в Европу, сообщает оператор украинской ГТС «Укртрансгаз». Компания подчеркнула «готовность в дальнейшем обеспечить надежную транспортировку газа европейским потребителям».