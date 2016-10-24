Владикавказ, 24 октября, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Птицеводы Северной Осетии начали сдавать свои позиции по производству диетического мяса и товарного яйца. На рынках республики и в магазинах постепенно становится больше продукции из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, сообщает 24 октября корреспондент ИА REGNUM.

Диего Веласкес. Торговец. 1625

Североосетинские птицеводы, которые несколько лет назад добились почти полного обеспечения курятиной потребности местного населения, сегодня вынуждены переживать непростые времена. Отрасль испытывает проблемы по причине подорожания стоимости кормов. Из-за этого многие индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства перестали выращивать бройлеров на убой. Птицеводам невыгодно покупать дорогостоящие корма, а потом продавать кур в живом весе по 70 рублей за килограмм. Сами же они не имеют возможности выращивать пшеницу, сою, кукурузу и другие культуры. У птицеводов нет земельных участков.

Крупнейшее в РСО-Алания птицеводческое предприятие «Михайловское», которое специализируется на производстве молодняка, столового яйца и мяса, не в состоянии увеличить производственные мощности. Дело в том, что на кормах птицефабрика может понести огромные убытки. В результате этого конкуренты начинают пополнять рынок своим товаром. Следовательно, повышаются и цены мясо и яйца. Перекупщики накручивают к оптовой цене свои проценты, да плюс еще транспортные расходы.

«Десяток яиц продаем сегодня от 45 до 65 рублей, килограмм курятины же обходится 120−150 рублей с учетом того, что ближе к зиме цены подросли. Местные птицеводы яйцо нам практически не поставляют, его просто нет. Птицефабрика «Михайловская» имеет свои торговые точки и без проблем справляется с реализацией. Мы же предлагаем яйцо, завозимое из Липецкой и других областей России. Конечно же, о качестве продукта не приходится спорить. Летом часто портится, ведь в свежем виде товар не поставляется за тысячи километров. Из Кабардино — Балкарии начали небольшими объемами завозить куриное мясо, потребители предпочитают продукцию местных птицеводов», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM продавщица на Центральном рынке.

Напомним, что ранее на территории Северной Осетии функционировали несколько государственных птицеводческих предприятий, но по причине тяжелого финансового положения постепенно закрылись. В настоящее время государством субсидируется только маточное птицеводство. Фермеры и индивидуальные предприниматели пустили под нож тысячи кур-несушек. В некоторых районах на плаву держатся небольшие птицеводческие хозяйства, но они не занимаются производством товарного яйца.