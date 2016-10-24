Брюссель, 24 октября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Власти Бельгии отказались поддерживать торговый договор между Канадой и Европейским Союзом (CETA). Об этом сегодня, 24 октября, сообщает Reuters.

Кукрыниксы. Скандал на Общем рынке. 1964

Сообщается, что премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю не удалось договориться с главой региона Валлони Полом Магнеттом по всем спорным вопросам торгово-экономического соглашения с Канадой (CETA).

CETA является аналогом крупнейшего торгового соглашения Европейского союза с США (Трансатлантическое соглашение о партнерстве в области торговли и инвестиций, TTIP). Против TTIP выступают ряд стран Евросоюза и большое число граждан практически всех стран ЕС. Брюссель рассматривал CETA, как тестовую модель для TTIP.

Бельгийское федеральное правительство не смогло договориться с властями франкоговорящего региона Валлония, которые заявили, что жители региона не согласны с рядом пунктов CETA.

Речь идет о тех пунктах соглашения, которые дают право транснациональным корпорациям подавать судебные жалобы против органов государственной власти в странах ЕС в том случае, если политика этих стран становится препятствием на пути их инвестиционных интересов. Это действительно беспрецедентные права, которые по сути лишают страны ЕС остатков их экономического суверенитета.

Также CETA предусматривает полное открытие рынков стран ЕС, в связи с чем, на эти рынке хлынет дешевое молоко и мясо из Канады. Это очень беспокоит местных производителей молока и мяса.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск потребовал от премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля решит вопрос с одобрением CETA до 24 октября, но Мишель не справился.

На 27 октября был назначен саммит Канада — ЕС, на котором должна быть решена судьба CETA, но отказ Бельгии поддержать соглашение ставит проведение саммита под вопрос.