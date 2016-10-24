Москва, 24 октября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Законопроект о порядке распоряжения доходами от инвестирования временно свободных денежных средств, полученных государственными корпорациями (компаниями) из федерального бюджета одобрила на заседании правительственная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Правительство Российской Федерации

Предполагается, что 50% дохода, полученного от инвестирования временно свободных средств госкорпорации, полученных из федерального бюджета, включая имущественные взносы Российской Федерации и субсидии, перечисляются в доход федерального бюджета.

Сумма доходов, полученных от инвестирования временно свободных средств, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, определяется по мере фактического поступления денежных средств на расчётный счёт государственной корпорации, государственной компании и в срок не позднее 11 рабочих дней с даты их поступления перечисляется в доход федерального бюджета.

Оговаривается, что действие предлагаемых норм не распространяется на государственные корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства РФ.