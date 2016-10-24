Половину доходов госкорпораций отдадут в госбюджет
Москва, 24 октября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Законопроект о порядке распоряжения доходами от инвестирования временно свободных денежных средств, полученных государственными корпорациями (компаниями) из федерального бюджета одобрила на заседании правительственная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.
Предполагается, что 50% дохода, полученного от инвестирования временно свободных средств госкорпорации, полученных из федерального бюджета, включая имущественные взносы Российской Федерации и субсидии, перечисляются в доход федерального бюджета.
Сумма доходов, полученных от инвестирования временно свободных средств, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, определяется по мере фактического поступления денежных средств на расчётный счёт государственной корпорации, государственной компании и в срок не позднее 11 рабочих дней с даты их поступления перечисляется в доход федерального бюджета.
Оговаривается, что действие предлагаемых норм не распространяется на государственные корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства РФ.