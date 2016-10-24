Калуга, 24 октября, 2016, 18:44 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов

Сегодня, 24 октября, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в рабочем совещании руководителей подразделений городской управы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, начальник управления по работе с населением калужской горуправы Инга Грибанская представила отчёт о работе городских административных комиссий.

Комиссиями, в первую очередь выявляются правонарушения в сфере благоустройства: парковка автомобилей в неположенном месте, организация несанкционированных свалок, а также самовольная установка временных объектов, размещение печатной продукции в не отведенных для этих целей местах, непринятие мер по восстановлению нарушенного состояния участков территорий общего пользования.

По результатам деятельности административных комиссий в 2016 году городской бюджет пополнился более чем на 10 млн рублей. Инга Грибанская предложила включить в состав комиссий активных представителей общественности в лице членов ТОС, депутатов Городской Думы, либо их помощников.

Вместе с тем отмечалось, что на работе комиссий негативно сказывается несоответствие полномочий — зачастую за многие нарушения комиссия не может наложить взыскания, так как это остаётся прерогативой правоохранительных органов и судов. Комиссиям не хватает административных рычагов влияния на нарушителей, например, остаются безнаказанными те, кто паркует автомобили на газонах и нарушает ряд правил благоустройства.

Глава городского самоуправления Александр Иванов предложил обсудить юридические нюансы с депутатами Государственной Думы Николаем Любимовым и Александром Авдеевым и рассмотреть возможность разработки соответствующей законодательной инициативы, так как решить проблему возможно только в результате изменений федерального законодательства.

Встреча с депутатами Государственной Думы от Калужской области состоится 26 октября.