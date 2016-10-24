Псков, 24 октября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. На городской свалке Пскова, которая давно исчерпала срок эксплуатации и должна быть закрыта, можно сделать смотровую площадку. Об этом сегодня, 24 октября, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» заявил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

Горные лыжи

Он отметил, что полностью свалку планируется закрыть в 2017 года. Сейчас она, по словам Кузнецова, рекультивируется и «закрывается переработанным мусором».

«В перспективе там надо сделать либо смотровую площадку, так как оттуда виден весь город, либо горнолыжный спуск. Это не фантастика — почему бы и нет», — цитирует Кузнецова «Псковская лента новостей».

Что касается нового полигона для твёрдых коммунальных отходов, то, по словам вице-губернатора, с местом его размещения необходимо определиться до конца 2016 года, чтобы уже во второй половине будущего года размещать отходы на новом месте.

«Как один из возможных вариантов размещения межмуниципального полигона твердых бытовых отходов рассматривается территория Карамышевской волости. Но в ближайшее время специально созданная рабочая группа подберёт ещё около десяти возможных вариантов. В дальнейшем каждый из них будет проанализирован всеми заинтересованными лицами и контролирующими органами», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области.

По данным прокуратуры региона, в настоящее время большинство действующих объектов для размещения отходов в Псковской области не отвечают современным требованиям природоохранного законодательства и эксплуатируется более 30 лет, при этом вопрос городского полигона ТБО в Пскове — наиболее серьёзный. Свалка эксплуатируется с 1947 года. За эти годы из карьера она превратилась в гору.