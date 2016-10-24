Рязань, 24 октября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте дома в Рязани, где накануне произошел взрыв бытового газа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области. Всего к работе были привлечены 256 сотрудников и 57 единиц техники.

Angelo_Giordano Разрушенный дом

«С момента прибытия первого подразделения работы по поиску пострадавших и разбору конструкций не прекращались не на минуту, и проводились строго соблюдая технику безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

На месте работали пять кинологических расчетов. Также были задействованы беспилотник и аппаратно-программный диагностический комплекс, с помощью которого оценивалось техническое состояние здания.

Кроме того, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Рязанской области, сейчас пострадавшие уже начали получать материальную помощь. Так, за выплатой в 10 тысяч рублей обратились 133 жильца пострадавшего дома. После оценки повреждений будут выплачиваться компенсации второй очереди. В них входит выплаты по 1 млн рублей семьям погибших, а также выплаты пострадавшим и тем, кто из-за взрыва лишился имущества.

«В настоящий момент решается вопрос по восстановлению теплоснабжения пострадавшего и соседнего домов. Найдены инженерные решения, как подключить тепло, минуя разрушенную котельную. Работы планируется завершить в течение одного-двух дней», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв произошел утром 23 октября. В результате погибли семь человек (среди них есть ребенок). Пострадали — 16. Пятеро были госпитализированы, среди них подросток, которому исполнилось только 17 лет.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу проводятся очные ставки и допросы. Кроме того, сообщалось, что следователи изъяли документы в газовых и теплоснабжающих службах, а также в многофункциональном центре и ТСЖ.