Москва, 24 октября, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Группировка фанатов московского футбольного клуба ЦСКА «Люди в черном» подвергло критике главного тренера команды Леонида Слуцкого, обращение к нему опубликовано на странице группировки в одной из социальных сетей.

Александр ФЕДОРОВ Леонид Слуцкий

Там утверждаются, что болельщики хотели пообщаться с Леонидом Слуцким во время перерыва матча, но им было отказано. Недовольство фанатов ЦСКА выразилось в демонстрации оскорбительного баннера в адрес Леонида Слуцкого на трибуне болельщиков армейцев во время матчей с «Уфой» в Москве и с «Локомотивом» на выезде. Сам Слуцкий на вопросы об этих случаях заявлял, что относится к этим выходкам абсолютно спокойно.

Стоит отметить, что ЦСКА одержал лишь одну победу в последних шести матчах. Проиграв «Локомотиву» со счетом 0:1 в 11-м туре чемпионата России, ЦСКА занимает третье место, отставая на четыре очка от лидера турнирной таблицы «Спартака».