Саратов, 24 октября, 2016, 18:26 — ИА Регнум. На фоне падения налоговых поступлений в казну Саратова главной проблемой является поиск источников финансирования дефицита бюджета, а также снижение долговой нагрузки. Об этом шла речь на совещании в мэрии 24 октября, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мобилизация финансов

По данным председателя городского комитета по финансам Александра Струкова, бюджет Саратова за 9 месяцев 2016 года исполнен по доходам с учётом безвозмездных поступлений в сумме 8 млрд 554 млн 875,4 тыс. рублей или 54,3% к бюджетным назначениям года, по расходам исполнен в сумме 9 млрд 7 млн 694,1 тыс. или 53,6% к бюджетным назначениям года. Превышение расходов над доходами составляет 452 млн 818,7 тыс. рублей.

По словам замглавы администрации по экономическим вопросам мэрии Алексея Никитина, для покрытия дефицита казны ведутся переговоры с банками-кредиторами о снижении процентных ставок по уже выданным и вновь выдаваемым кредитам. Удалось договориться о снижении с 13,6% до 13,1% годовых и привлечь 200 млн рублей из федерального казначейства для покрытия кассовых разрывов — эти средства выдают под 0,1% годовых.

Заявлено, что проводятся мероприятия по снижению затрат по муниципальным закупкам, проходящим на конкурсной основе, но сэкономленные суммы не указаны.

Еще один источник пополнения бюджета — более эффективное использование муниципального имущества, а также выполнение программы приватизации. Как доложила председатель комитета по управлению имуществом городской администрации Татьяна Карпеева. Годовые назначения по поступлению средств в бюджет утверждены в объеме 709,2 млн рублей. По состоянию на 1 октября в бюджет перечислено 411,6 млн рублей, что составляет 85,7% от необходимых показателей за 9 месяцев. «Это происходит из-за снижения кадастровой стоимости земли», — отметила Карпеева.

Другой резерв — провести тщательную инвентаризацию договоров аренды. Всего муниципалитетом в настоящее время заключено около 24 тыс. договоров аренды, из них проверено 8 тыс. Проверка выявила задолженность перед муниципалитетом на сумму 281 млн рублей. В настоящее время администрацией подано 586 исков на сумму 249 млн рублей. 202 решения на сумму 79 млн рублей удовлетворено. Доходы о приватизации составили 9,2 млн рублей.

Депутат городской думы Александр Янклович предложил усилить работу в отношении граждан, которые сдают квартиры и дома внаем. Он заявил, что практически единицы регистрируют сделки по договорам аренды и платят подоходный налог. Депутат предложил привлечь участковых, ТСЖ, старших по домам, чтобы выводить этот бизнес из тени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году сохранилась тенденция падения налоговых поступлений в казну Саратова. По прогнозу налоговой службы недобор по налоговым поступлениям в 2016 году только по Саратову может составить 219 млн. рублей. Такие данные озвучил на заседании в Саратовской гордумы 18 октября 2016 года и.о. председателя комитета по финансам мэрии Александр Струков.

Исполнение бюджета Саратова за 1 полугодие 2016 года по доходам составило 5 млрд 363 млн 804,5 тыс. рублей, по расходам — 6 млрд 6 млн 706,2 тыс., дефицит — 642 млн. 901,7 тыс. рублей.

За 6 месяцев налоговые поступления выполнены на 41,7% к годовым назначениям, поступления, администрируемые комитетом по управлению имуществом города, исполнены на 37,2%. По словам Александра Струкова, поступления по земельному налогу за 1-е полугодие текущего года составил 100%. Расходная часть исполнена на 43,4% к бюджетным назначениям. 64,2% от общей суммы расходов направлены на финансирование социальной сферы.

Напомним, бюджет Саратова на 2016 год с очередными поправками утвержден со следующими основными характеристиками: общий объем доходов — 12 млрд 783 млн рублей, общий объем расходов — 13 млрд 839 млн, дефицит — 1 млрд 56 млн или 16,2% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В 2016 году сохранилась тенденция падения налоговых поступлений в казну Саратова. По итогам первого полугодия 2016 года «недоимка» наблюдается по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — около 74 млн рублей, сообщил в июне текущего года и.о. председателя комитета по финансам мэрии Александр Струков.

Потери бюджета Саратова в 2015 году от недополученных налогов составили 470 млн рублей, из них более 250 млн — НДФЛ.