Тамбов, 24 октября, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на своей планерке призвал быть объективными при оценке начала отопительного сезона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Conal Gallagher Батарея отопления

Ситуацию с подачей отопления в жилые дома и социальные объекты региона в очередной раз обсудили на губернаторской планерке. Особое внимание уделялось началу отопительного сезона в областном центре, обсуждению обращений граждан, общей оценке ситуации, сложившейся с подготовкой к зиме. По информации главы Тамбова Юрия Рогачева, в городе остается еще восемь домов, не подключенных к теплоносителю.

Как считает губернатор, все процессы, связанные с началом отопительного сезона, требуют серьезной, объективной оценки. Нерешенных проблем оказалось много, и ответственности за их решение с руководителей никто не снимает. Александр Никитин отметил, что знает обо всех жалобах тамбовчан, в чьи квартиры долго не приходило тепло, и они не оставляют его равнодушным читателем. Он заметил, что горожанам трудно быть объективными, когда в доме четырнадцать градусов и ниже. Вместе с тем губернатор попросил принять во внимание, что нельзя не учитывать огромный объем проделанных работ — в частности, в областном центре.

«Впервые, как никогда в предыдущее время, в текущем году в Тамбове произведены беспрецедентные работы по модернизации магистральных сетей, налажено конструктивное взаимодействие с компанией «Квадра». Для реконструкции теплоснабжения были привлечены бюджетные финансы, частные инвестиции, регион вошел в соответствующие федеральные целевые программы, что дало возможность получить дополнительные ассигнования. Это позволило начать ликвидацию годами копившихся проблем, — сказал Александр Никитин. — И если бы не найденные на сегодняшний день решения, ситуация могла бы быть чрезвычайной».

Читайте также: На теплоснабжение севера Тамбова дополнительно направили 100 млн рублейПо словам губернатора, в настоящее время, когда большая часть старых магистральных сетей в Тамбове заменена на новые, настоятельной необходимостью становится ремонт квартальных сетей, степень износа которых высока. Пока их придется поддерживать в работоспособном состоянии, а в следующем году надо будет изыскивать возможность, чтобы их переложить.

Вместе с тем, глава региона потребовал от ответственных лиц к концу сегодняшнего дня доложить ему о подключении к теплу всех домов Тамбова, где до сих пор холодно. Как он подчеркнул, штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду продолжает работать круглосуточно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе для оперативного реагирования при возникновении аварий на объектах ТЭК и ЖКХ сформировано 228 мобильных подразделений, включающих 1247 работников и 476 единиц спецтехники. На всех предприятиях, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, созданы необходимые запасы резервного топлива. Подача тепла началась в конце сентября.