Нижний Новгород, 24 октября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области направил в администрацию Нижнего Новгорода документы о взыскании с главного управления по строительству и ремонту метрополитена мостов и дорожных сетей (ГУММиД, заказчиком строительства станций метро в Нижнем Новгороде) задолженности за выполненные работы, превышающей фонд заработной платы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Связь в метро

Аналогичное письмо направлено в Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода.

По данным областной прокуратуры, документы, подтверждающие своевременное исполнение судебных решений в данных учреждениях на сегодня отсутствуют. Лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования на суммы долга администрацией города не доведены.

В прокуратуре обратили внимание на то, что в случае несвоевременного исполнения судебных решений, в силу требований бюджетного законодательства на счета данных учреждений может быть наложен арест. Это в свою очередь может повлиять на своевременность выдачи заработной платы работникам.

Пока нарушений трудовых прав работников данных учреждений не допущено. В целях недопущения нарушения трудовых прав работников руководителям обоих предприятий объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона в сфере оплаты труда.