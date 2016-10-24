Липецк, 24 октября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. В Липецкой области денежные выплаты за третьего ребенка смогут получать и приемные родители. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Липецкого областного совета депутатов, такие нововведения были одобрены профильным комитетом регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юные художники

Комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи одобрил сегодня и предлагает принять на ближайшей сессии изменения в Закон «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью».

Этот закон предусматривает ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, если их среднедушевой доход не превышает среднедушевого дохода, сложившегося на территории региона. «Теперь право на получение таких денежных пособий распространяется не только на родных, но и на усыновленных детей», — пояснил председатель комитета облсовета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи Анатолий Погодаев.

Ежемесячные пособия на третьего и последующих детей выплачиваются до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Сейчас эта выплата в регионе составляет более восьми тысяч рублей в месяц.