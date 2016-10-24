Москва, 24 октября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Следователями СК России установлены имена командиров украинских частей и подразделений, причастных к обстрелам гражданских объектов и мирного населения в Донбассе. В отношении них возбуждены уголовные дела, сообщила исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко.

Tim Evanson Правосудие

По ее мнению, в этих действиях украинских силовиков усматриваются признаки преступления, квалифицируемого как «применение запрещенных средств и методов ведения войны» части первой статьи 356 Уголовного кодекса России.

Руководство Следственного комитета считает, что военнослужащие украинской армии и нацгвардии «нарушали положения международных правовых актов, гарантирующих соблюдение и защиту прав мирного населения во время вооруженных конфликтов немеждународного характера».

Уголовные дела возбуждены в отношении командира 57 отдельной моторизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Сергея Сирченко, командира 17 отдельного моторизированного батальона 57 отдельной моторизированной бригады ВСУ подполковника Александа Щербинина, командира 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковника Василия Зубанича, командира 55 отдельной артиллерийской бригады ВСУ полковника Сергея Брусова, командира 30 отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Ивана Гараза, командира артиллерийского дивизиона 30 отдельной механизированной бригады майора Сергея Марценюка и иных неустановленных пока лиц.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств совершенных ими преступлений.