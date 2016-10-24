Москва, 24 октября, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Китай готов активно участвовать в новых проектах, которые предлагают российские партнёры. Свою заинтересованность они подтвердили на площадке российско-китайского инвестиционного форума «Москва — Пекин. Две страны — одно дело», ставшего крупнейшим событием восьмой международной ярмарки китайских инвестиций «COIFair-2016» 20−21 октября в Пекине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я более чем уверен, представленные проекты российских регионов вызовут большой интерес у китайских инвесторов», — заявил председатель делового клуба «Москва-Пекин. Две страны — одно дело», оранизатор форума Эраст Галумов.

Официальные представители ряда российских регионов также выразили готовность углубить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Китаем. В частности, зампредседателя правительства Иркутской области Антон Логашов, представляя инвестиционный потенциал региона, назвал приоритетные инвестиционные проекты в сфере транспортной инфраструктуры, туризма, финансов, обработки древесины и жилищного строительства.

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От Хабаровского края с инвестиционными проектами выступил заместитель председателя правительства, министр инвестиций Юрий Чайка. Он рассказал о ряде перспективных проектов, реализуемых в горнодобывающей, лесоперерабатывающей отраслях, в сфере производства комплектующих для авиа‑ и судостроения, транспортной инфраструктуры.

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Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина рассказала о положительных примерах инвестиционного сотрудничества с КНР, в частности, о совместной деятельности ОАО «Роснефть» и «Синопек» по разведке и освоению Венинского блока в рамках проекта Сахалин-3. Доля китайской корпорации в проекте составляет 25%. Начало добычи в рамках проекта запланировано на 2019 год в объеме до 55 тыс. тонн конденсата и 1,4 млрд куб. м. газа в год. Кроме того, Щербина напомнила про реализованный проект строительства завода по производству цемента мощностью 150 тыс. тонн. Он введён в эксплуатацию с участием финансов и технологий Хэйлунцзянской международной корпорации по освоению ресурсов «Лунсин». С участием китайского капитала построен кирпичный завод мощностью 25 млн штук кирпича в год.

Отметим, по мнению генерального секретаря китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэя, Китай и Россия переживают наиболее благоприятный период для активизации инвестиционного сотрудничества. «Китайский бизнес заинтересован в зарубежных рынках. По итогам 2015 года прямые внешние инвестиции КНР в другие страны составили 145 млрд долларов, что вывело страну на второе место в мире по данному показателю», — подчеркнул он в ходе форума.

Добавим, что ярмарка «COIFair-2016» прошла 20−21 октября в Пекинском выставочном центре и объединила около 6 тыс. участников из 80 стран мира. Среди российских регионов были представлены Сахалинская, Иркутская, Новосибирская области, Приморье, Хабаровский край и другие регионы. Гостем ярмарки стал полпред президента РФ в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев. Он уточнил, что в настоящий момент по объему участия бизнесмены из КНР занимают первое место в России среди зарубежных инвесторов.