Рига, 24 октября, 2016, 18:04 — ИА Регнум. В последнее время в Латвию крупными партиями ввозится испанская свинина, вытесняя с магазинных полок местную, заявила руководитель Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейниеце, сообщает LETA.

Meditations Свинные ребра

«Чтобы разогревать нашу собственную экономику, было бы важно поддерживать местных производителей и продукты, но витрины супермаркетов заполняет свинина из других стран ЕС, а у сектора общественного питания никто и не спрашивает, свинина какого происхождения там подается. Мы регулярно видим польскую свинину, доля испанской в Латвии тоже велика, и именно в последние недели испанская свинина большими партиями ввозилась в Латвию», — рассказала Лейниеце.

Дзинтра Лейниеце также напомнила, что согласно регламентам ЕС, для мяса обязательно должна быть указана страна происхождения, поэтому покупатели в супермаркетах, на рынках и в ресторанах имеют право получать эту информацию. По данным Центрального статистического управления, каждый житель Латвии в год съедает 20 кг свинины, и местные свиноводы могли бы полностью обеспечить этот спрос, добавила руководитель ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, свиноводческая отрасль Латвии на сегодняшний день испытывает большие трудности. Так, например, молокопроизводители и свиноводы, больше остальных пострадали от антисанкций РФ. По подготовленным министерством земледелия Латвии расчетам, из-за ответного продовольственного эмбарго РФ к концу 2016 года, убытки молочных хозяйств достигнут 132,7 млн евро, а в случае продления санкций в течение 3,5 лет показатель достигнет 233,5 млн евро. В отрасли свиноводства убытки к августу 2016 года достигнут 23 млн евро, а в случае продления эмбарго — 33,2 млн евро.

Напомним, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего Латвия несет огромные финансовые потери.

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