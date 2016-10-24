В Севастополе растет смертность на производстве
Севастополь, 24 октября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. В Севастополе наблюдается увеличение количества несчастных случаев на производстве — по итогам девяти месяцев этого года их произошло на 28% больше, чем в 2015. Об этом на совещании в правительстве 24 октября сообщил директор департамента труда и социальной защиты населения правительства Севастополя Станислав Борисенко, передает корреспондент ИА REGNUM.
«За весь 2015 год было 30 несчастных случаев, со смертельным исходом — 16. За девять месяцев 2016 года произошло 29 несчастных случаев, уже 16 со смертельным исходом. То есть «план» в кавычках по смертельным исходам мы уже выполнили», — констатировал директор профильного департамента.
Анализ данных роста производственного травматизма показал, что руководители предприятий и ответственные лица не принимают должных мер по улучшению охраны труда.
21,6% обследованных департаментом рабочих мест города признаны вредными и опасными, при этом сотрудники на них не получают соответствующих льгот и компенсаций, не принимаются меры по улучшению условий труда.
Всего оценка условий труда проведена 425 городских предприятиях (13 тыс. рабочих мест), в то время как в городе насчитывается более 26 тыс. субъектов хозяйствования (а это около 80 тыс. рабочих мест).
По словам чиновника, правительство Севастополя планирует выделить в следующем году на охрану труда в 78 раз больше средств.
«В рамках госпрограммы по улучшению условий труда в прошлом году было профинасировано 132 тыс. рублей — это было меньше одного рубля на одного человека, — сказал Борисенко. — В будущем году мы предлагаем увеличить эти суммы в 78 раз».