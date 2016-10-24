Белград, 24 октября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Словении Миро Церар говорит, что его страна усилила пограничный контроль, в том числе установив металлоискатели, чтобы подготовиться к потенциальной новой волне миграции в Европу, передаёт The Associated Press.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

Церар отметил, что повышение количества мигрантов, стремящихся достигнуть Европейского союза, остаётся «реалистичной возможностью, и мы должны быть готовы к такому сценарию».

Словенский премьер предупредил, что число нелегалов в Сербии может резко вырасти, если договор ЕС и Турции провалится или, если блок не сможет выработать единую позицию по данной проблеме.

«Европа должна оставаться открытой и гуманной для людей, бегущих от грубейшего нарушения прав человека, но мы должны также помешать нелегальной миграции», — заявил Церар.

Миграционное соглашение Турции и ЕС подписано 18 марта. Согласно ему, Брюссель обязуется выплатить Анкаре 6 млрд евро, ускорить переговоры по членству Турции в ЕС и облегчить визовый режим. В качестве ответной услуги Турция должна остановить нелегальную миграцию в Европу со своей территории. Стороны также будут производить обмен: нелегальные мигранты из Греции будут возвращены в Турцию, а заслуживающие статуса беженцев мигранты, в основном сирийцы, — переселены из Турции в Евросоюз.

Напомним, в 2015 году в Европу прибыли свыше 1 миллиона беженцев и мигрантов. В марте 2016 года балканские страны закрыли свои границы, после чего в Греции оказались запертыми тысячи мигрантов. Брюссель требует распределить их по остальным странам-членам ЕС.