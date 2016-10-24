Москва, 24 октября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Гульчехра Бобокулова, убившая четырехлетнюю девочку, чьей няней она являлась, признала свою вину на заседании Хорошевского суда Москвы. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гульчехра Бобокулова

В ходе заседания Хорошевского суда Москвы переводчица сообщила, что Бобокулова признает свою вину и согласна с обвинением. Больше ничего подсудимая не сказала.

Также государственное обвинение сообщило. что Бобокулова, которая устроила поджог, чтобы скрыть свое преступление, нанесла родителям погибшей девочки ущерб в размере 5 млн рублей. Хозяйке квартиры (семья жила на съемной квартире) был нанесен ущерб в 1,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шокирующее убийство было совершено на северо-западе Москвы в конце февраля этого года. 38-летняя Бобокулова убила четырехлетнюю девочку, за которой она присматривала. Она отрезала голову убитой, подожгла квартиру, и направилась к ближайшей станции метро.

Там она начала выкрикивать угрозы и размахивать отрезанной детской головой. Полиция задержала Бобокулову.

В ходе следствия было установлено, что уроженка Узбекистана Бобокулова проходила лечение в психоневрологическом диспансере в Самарканде. Судом была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что Бобокулова действительно страдает психическим расстройством. Государственное обвинение просит применить к Бобокуловой принудительные меры медицинского характера и отправить бывшую няню на лечение в психбольницу.